Ricerca



Intelligenza Artificiale nella PA: un approfondimento sulle prospettive di disciplina e i principi di legalità

Maggioli Editore presenta “Intelligenza Artificiale: prospettive di disciplina e principi di legalità algoritmica nelle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni“ (SCARICABILE GRATUITAMENTE QUI), il nuovo e-book gratuito a cura di Efisio Alfio Pisanu.

I contenuti

L’intelligenza Artificiale è un fenomeno che sta cambiando il mondo: si sta rivelando capace di semplificare e innovare il modo di affrontare e gestire tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana e di rivoluzionare l’economia e l’assetto produttivo degli Stati dell’intero pianeta. L’innovazione tecnologica molto spesso porta con sé anche preoccupazioni connesse ai potenziali effetti negativi che possono derivare ai singoli e alle comunità dall’uso inappropriato della moderna tecnologia.

Per questo gli Stati stanno cominciando a elaborare una disciplina volta a regolamentare l’uso dell’Intelligenza Artificiale, allo scopo di disciplinarne e condizionarne gli effetti, in modo da tutelare gli individui dai rischi che possono scaturire dall’uso dello strumento. L’e-book analizza e approfondisce i diversi profili di rischio e le possibili soluzione connesse all’Intelligenza Artificiale. Dopo aver cercato di evidenziare le enormi potenzialità e l’impatto socio-economico, viene affrontato il tema della regolazione della materia, anche esaminando l’approccio europeo all’Intelligenza Artificiale, la proposta eurounitaria di Regolamento, la Strategia Nazionale e la recente proposta di legge italiana sull’Intelligenza Artificiale.

PER RIMANERE COSTANTEMENTE AGGIORNATI SUL TEMA >> Legge Zero: il nuovo appuntamento settimanale per esplorare le frontiere dell’intelligenza artificiale.

L’autore

Efisio Alfio Pisanu è dirigente pubblico, attualmente Direttore delle sedi INAIL di Ravenna e Ferrara, è stato dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e ha diretto gli Ispettorati Territoriali di Mantova e Genova. In precedenza, ha svolto funzioni di dirigente amministrativo dell’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche. Per circa 14 anni ha svolto funzioni di ispettore del lavoro alle dipendenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ha prestato servizio anche alle dipendenze dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di enti locali e aziende sanitarie, avendo così modo di conoscere le caratteristiche e peculiarità delle pubbliche amministrazioni italiane, sia a livello statale che locale.

>> CLICCA QUI PER SCARICARE GRATUITAMENTE L’E-BOOK.

© RIPRODUZIONE RISERVATA