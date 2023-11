Ricerca



Legge Zero: il nuovo appuntamento settimanale per esplorare le frontiere dell’intelligenza artificiale

È nata “Legge Zero”, la nuova newsletter di E-Lex Studio Legale e Gruppo Maggioli pensata e scritta da esseri umani (almeno per ora!) che ha l’obiettivo di esplorare e approfondire le novità sull’intelligenza artificiale, il diritto e l’interazione tra questi due ambiti. Se sei appassionato di tecnologia, innovazione e vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime tendenze nel campo dell’intelligenza artificiale, questa è la newsletter che fa per te.

Appuntamento ogni sabato con la newsletter gratuita di “Legge Zero”. All’interno:

– Approfondimenti: le principali sfide giuridiche e sociali legate all’intelligenza artificiale (IA), discutendo le implicazioni per i diritti e le libertà delle persone.

– Ti mando un vocale: i contributi, gli spunti e le visioni (rigorosamente vocali) di esperti e rappresentanti delle istituzioni.

– Notizie e aggiornamenti: le principali novità riguardanti l’IA e il suo impatto sul diritto, la regolamentazione e le politiche pubbliche.

– Provvedimenti, sentenze e studi: le norme e i casi giurisprudenziali più importanti in materia di IA.

– Soluzioni e applicazioni: app e soluzioni che pongono particolari questioni etiche e giuridiche… o che sono semplicemente interessanti da provare per capire a che punto sia già arrivata l’IA.

– Consigli di lettura, libri, film o documentari.

– Eventi e opportunità: conferenze, seminari e opportunità di formazione, per chiunque voglia approfondire i temi della newsletter.

