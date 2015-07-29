I nostri Servizi Internet e Banche Dati si possono acquistare sul MePa (vedi qui una simulazione operativa di acquisto sul Mepa)
Abbonamento a lagazzettadeglientilocali.it
+ IVA*
Cod. MePa E038**
Prezzo bloccato fino al 31 marzo 2026
invece di
747,00 € (annuale)
invece di
626,00 € (triennale)
L’abbonamento include:
- Accesso a tutti i contenuti del portale;
- Newsletter quotidiana: doppio invio in posta elettronica (Quotidiano + Supplemento “Ultim’ora”);
- Newsletter d’autore: ogni mese tutte le novità normative e i suggerimenti operativi per i Segretari degli Enti locali;
- Formazione di PA Digitale Channel: 11 nuovi videocorsi all’anno, a cura dell’Avv. Ernesto Belisario, da seguire in diretta oppure in differita accedendo all’archivio completo delle registrazioni di tutti i corsi svolti;
- Scadenzario.
- Rassegna Stampa: gli articoli tratti dai più importanti quotidiani specializzati;
- Accesso al sito normepa.it con il Testo Unico degli Enti Locali e la Legge n. 241/1990 annotati con prassi e giurisprudenza.
* IVA = 22%
** E038A (annuale) E038T (triennale)
Sono disponibili offerte per più accessi o più prodotti. Per ulteriori informazioni contatti il servizio clienti o il nostro commerciale di riferimento.
Ti ricordiamo che ai sensi dell’art. 1, comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145, non è più obbligatorio ricorrere al MePa o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro.
Per informazioni contatta il nostro servizio clienti tel. 0541/628200, oppure all’indirizzo e-mail: clienti.editore@maggioli.it