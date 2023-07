Ricerca



L’affidamento dei servizi alla persona nel nuovo codice appalti

Lunedì prossimo 10 luglio, dalle 11 alle 13 presso la sede ANCI di via dei Prefetti, 46, a Roma è in programma il webinar dell’Associazione dei Comuni sull’affidamento dei servizi alla persona nel nuovo codice appalti. All’evento, a cui si potrà assistere da remoto iscrivendosi qui, parteciperanno in presenza Annalisa D’Amato, capo area Welfare e Politiche sociali dell’ANCI, Samantha Palombo, capo Dipartimento Welfare dell’ANCI, Luciano Gallo, esperto di ANCI Emilia-Romagna e Angelo Stanghellini del Comune di Milano.

Ricordiamo che il nuovo codice appalti, d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore anche del nuovo sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e Centrali Uniche di Committenza. E’ previsto un periodo transitorio in cui vi è l’ultrattività di alcune disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, abrogato invece a decorrere dal 1° luglio 2023. Il portale della Giustizia Amministrativa propone questa settimana un utile focus sul nuovo codice appalti attraverso un commento alla nuova disciplina normativa.

