Verso l’Assemblea Nazionale ANCI 2023: la Città del Valore con il Gruppo Maggioli

In occasione della 40° Assemblea Nazionale ANCI 2023, che si terrà dal 24 al 26 ottobre al prossimi la Fiera di Genova, il Gruppo Maggioli – che affianca oltre 6mila Comuni di ogni dimensione – presenterà soluzioni e servizi per rendere le città sempre più tecnologiche, sostenibili e a misura di cittadini, e i progetti dedicati alla Pubblica Amministrazione Locale per lo sviluppo di ecosistemi digitali evoluti che consentano il passaggio da “Smart City” a “Città del valore”.

40° Assemblea Nazionale ANCI 2023

L’Assemblea annuale dell’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani è un appuntamento fondamentale nella vita istituzionale dell’Italia. Un momento di incontro e confronto aperto tradizionalmente dall’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed a cui partecipano i principali esponenti del governo, oltre a Sindaci e Amministratori locali provenienti da tutta Italia. Gruppo Maggioli è Main Sponsor della 40° Assemblea ANCI: il più importante evento nazionale per la Pubblica Amministrazione dove sindaci, amministratori e dirigenti pubblici si incontrano per confrontarsi sui temi più di attualità e interesse per la vita dei Comuni e dei cittadini.

Il talk “Infrastrutture digitali per unire l’Italia”

Il 25 ottobre alle ore 15:30 l’Amministratore Delegato del Gruppo Maggioli Paolo Maggioli parteciperà al talk “Infrastrutture digitali per unire l’Italia“ in cui interverrà, tra gli altri, Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale.

A seguire, alle 16.30 presso lo stand Maggioli sarà presentato Municipium Prize, con l’assegnazione di riconoscimenti ad alcuni Comuni clienti dell’app che agevola il dialogo tra Comune e cittadini.

Il workshop del Gruppo Maggioli

Lo stesso giorno, dalle ore 10:30 alle 12, durante i lavori dell’Assemblea ANCI, presso la sala Levante (padiglione BLU), il Gruppo Maggioli organizzerà inoltre il workshop dal titolo: “Città del valore – Sicurezza e Sostenibilità, tecnologie innovative e cultura per migliorare la vita dei cittadini”. La Città del valore supera l’accezione puramente tecnologica e di efficientamento della smart city, per raggiungere un ecosistema evoluto e valoriale di efficienza, sostenibilità, equità, inclusione e crescita economica, che restituisce una migliore qualità di vita.

