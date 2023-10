Ricerca



RTD Academy 2023: primo webinar di approfondimento sui servizi pubblici digitali

“Servizi online: cosa significa mettere il cittadino al centro?”. Questo il titolo del primo appuntamento con la RTD Academy 2023, in programma martedì 24 ottobre dalle 15 alle 17. Organizzato da La PA Digitale per il Gruppo Maggioli, RTD Academy 2023 è il ciclo di webinar gratuiti progettato appositamente per i responsabili per la transizione al digitale e i loro collaboratori, ma aperto a chiunque voglia approfondire i temi caldi dell’innovazione della Pubblica Amministrazione: dall’attuazione del PNRR alle piattaforme abilitanti, dai servizi digitali all’interoperabilità. Durante gli incontri, verranno illustrati dei casi studio e saranno proposti gli interventi di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e responsabili per la transizione al digitale.

Il programma del webinar

Nel corso del primo appuntamento della RTD Academy 2023, partendo dalle indicazioni normative nazionali e europee, si approfondirà il processo di progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi pubblici digitali, offrendo indicazioni su strumenti pratici e soluzioni già disponibili per affrontare al meglio questa sfida (ad es. Citizen Relationship Management).

Il webinar approfondirà, inoltre, aspetti e caratteristiche che dovrebbero avere i servizi digitali delle PA per essere di qualità: semplici da usare, accessibili, inclusivi e progettati a partire dai bisogni reali degli utenti e per garantire la centralità del cittadino in ogni processo. Gli approfondimenti saranno curati da Mario Nobile, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, e da Riccardo Castrignano, responsabile per la transizione al digitale del Comune di Cagliari. A introdurre e moderare tutti gli incontri sarà il nostro esperto, avv. Ernesto Belisario.

I prossimi appuntamenti in programma saranno martedì 14 novembre e martedì 5 dicembre.

