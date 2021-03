Questo articolo è stato letto 18 volte

Responsabilità degli Enti: un approccio operativo alle nuove disposizioni

Le principali novità normativa in materia di responsabilità degli Enti, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, saranno oggetto del corso online “Responsabilità e processo all’Ente”; lo svolgimento sarà diviso in tre parti per dedicare a tutti gli elementi della materia, assolutamente ampia e sfaccettata, la giusta attenzione: la prima lezione è in programma giovedì 22 aprile dalle ore 15:00 alle ore 17:30, la seconda venerdì 30 aprile 2021, sempre dalle 15 alle 17:30, mentre la terza, e ultima, parte si terrà giovedì 13 maggio 2021, sempre nella stessa fascia oraria.

Obiettivo del corso è illustrare ai partecipanti in che modo le nuove disposizioni legislative si riverberano da un punto di vista pratico, garantendo un approccio tecnico e operativo. La prima lezione affronterà il tema del processo all’ente; il secondo appuntamento sarà invece incentrato sulle novità in materia di responsabilità. Il ciclo di incontri si concluderà, infine, con un approfondimento sui reati presupposto, mediante un esame della più rilevante casistica giurisprudenziale. L’evento è a cura di Guido Stampanoni Bassi e Lorenzo Nicolò Meazza, avvocati penalisti e responsabili di “Giurisprudenza penale”; interverranno anche, sempre in qualità di docenti, gli avvocati penalisti Giovanni Morgese, Ginevra Campalani, Luca Montemezzo e Attilio Balestrieri. La quota d’iscrizione è di 135,00 euro e comprende, oltre all’accesso alla diretta, anche una copia del volume “La responsabilità amministrativa degli enti“, di Vincenzo Apa, Giovanni Caruso, Piercarlo Felice, Damiano Marinelli, aggiornato all’ingresso degli illeciti fiscali fra i reati presupposto.

