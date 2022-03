Ricerca



Recovery Plan, rigenerazione urbana: in arrivo decreto per scorrimento graduatoria 2021

Il Ministero dell’Interno mediante proprio comunicato datato 25 marzo 2022 ha spiegato che, in virtù del disposto di cui all’art. 28, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022 n. 17 (cd. Decreto Energia), al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR-Recovery Plan), è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021.

Il Ministero ha inoltre precisato che sta formalizzando il decreto, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – con il quale saranno finanziate tutte le opere considerate ammissibili e riportate nell’Allegato 2 al decreto del 30 dicembre 2021 ed inoltre che il predetto decreto prevede che tutti i Comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione telematica di apposito atto di adesione e obbligo.

Risulta importante evidenziare, in ultima istanza, che sono tenuti alla compilazione e trasmissione dell’atto di adesione e obbligo in via telematica anche gli Enti che hanno già assolto a tale onere nelle forme e modalità precedentemente indicate dal decreto del 30 dicembre 2021.

