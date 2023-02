Ricerca



Promozione dell’economia locale: Fondo per la riapertura di attività e negozi

Risorse destinate alla concessione di agevolazioni per la promozione dell’economia locale per gli anni 2020 e 2021: pubblicato dal Ministero dell’Interno il testo integrale del decreto 29 dicembre 2022, che disciplina le modalità di riparto del Fondo, e il relativo allegato A. Le risorse mirano alla promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi per gli anni 2020 e 2021 tra i Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti, per un ammontare complessivo di 458.088,68 euro per l’anno 2020 e di 409.019,65 euro per l’anno 2021.

Le assegnazioni ai Comuni specifici sono indicate pro quota e per annualità nell’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto. Tali agevolazioni sono previste in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti.

