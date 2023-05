Ricerca



Modalità di presentazione della domanda per il Concorso Roma 800 Vigili

Al via il Concorso Roma 800 Vigili Urbani. Si potrà partecipare per esami per aggiudicarsi il conferimento a tempo pieno e indeterminato sotto il profilo professionale di istruttore di Polizia Locale. Segnaliamo che di queste 800 assunzioni, il 20% sono riservate ai volontari delle Forze Armate. È possibile partecipare entro il 29 maggio 2023.

Concorso Roma 800 Vigili: come prepararsi?

Il kit Concorso Comune Roma 800 Vigili Urbani Istruttori di Polizia Locale è il manuale più completo di preparazione alle prove. Il Kit comprende 2 testi:

– il manuale “Il Vigile urbano 2023”;

– il libro “Concorso Comune Roma 2023 prova preselettiva: Quiz di logica”, a cura di Guseppe Cotruvo. Volendo effettuare un acquisto singolo, i due volumi sono venduti anche separatamente:

– Il manuale Il Vigile Urbano

– Il manuale Concorso Comune Roma 2023 prova preselettiva: test ufficiali di logica e videolezioni Disponibile anche il corso online del Prof. Giuseppe Cotruvo. Il corso sarà anche sui quiz della banca dati e aiuterà i candidati nella preparazione ai quiz per la verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento, per i quali è prevista la pubblicazione dell’archivio da cui saranno estratte le domande della prova. L’iscrizione a questo corso prevede anche un libro in omaggio. Ora soffermiamoci su concorso Roma 800 Vigili, come fare domanda.

Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:

- prova preselettiva: test con domande di logica e sulle materie della prova scritta;

- prova scritta: test sulle materie specifiche del profilo;

- prova efficienza fisica: prove di salto, corsa e piegamenti;

- prova orale: colloquio orale su materie della prova scritta, Statuto, Ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma capitale e conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche.



Il Kit comprende 2 testi di sicura utilità:

- il manuale “Il Vigile urbano 2023”;

- il libro “Concorso Comune Roma 2023 - Prova preselettiva- Quiz d logica”, a cura di Guseppe Cotruvo.



Grazie allo studio sul manuale i candidati completeranno la propria preparazione su:

› Diritto costituzionale;

› Diritto regionale;

› Diritto amministrativo;

› Diritto degli enti locali;

› Redazione degli atti;

› Ordinamento della Polizia Municipale;

› Diritto penale e procedura penale;

› Attività di polizia giudiziaria;

› Disciplina del commercio e leggi di pubblica sicurezza;

› Codice della strada e Infortunistica stradale;

› Polizia edilizia;

› Polizia sanitaria e ambientale;

› Protezione civile.



Con il libro su quiz di logica i candidati completeranno la propria preparazione sulle tecniche di risoluzione dei quiz di logica per la prova preselettiva. Leggi descrizione AA.VV., 2023, Maggioli Editore 42.00 € 39.90 €

Concorso Roma 800 Vigili: modalità di presentazione della domanda Concorso Roma 800 Vigili come fare domanda. Iniziamo dicendo che la domanda di candidatura può essere presentata esclusivamente online, autenticandosi con:

– SPID

– CIE

– CNE

– eIDAS Una volta accreditatosi sul portale inPA, al candidato si presenterà questa schermata:

Selezionare in basso la dicitura “Presenta una domanda per questa procedura”;

A questo punto si aprirà una pagina in cui sulla sinistra sarà presente un menù a tendina, ogni voce indicherà una sezione specifica di campi da compilare;

Selezionare campo per campo e riempire tutte le caselle vuote con le info richieste;

Alla fine di tutte queste operazioni cliccare su “verifica e invio”.

DICHIARAZIONI

Concorso Roma 800 Vigili come fare domanda? Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda i candidati devono dichiarare di possedere tutti i requisiti, generali e specifici. Roma Capitale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il portale “inPA”.

REQUISITI GENERALI REQUISITI SPECIFICI cittadinanza italiana essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado o titolo di studio equipollente età non inferiore a diciotto anni essere disponibili al porto ed all’uso dell’arma essere in possesso dell’idoneità psico-fisica essere in possesso della patente di guida avere il godimento dei diritti civili e politici non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione non aver riportato condanne penali posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva

Concorso Roma 800 Vigili come fare domanda: la tassa di iscrizione Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione. La somma da versare è di 10,33 euro e deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui sopra. Si tratta di un contributo non rimborsabile, anche in caso di annullamento della procedura. Puoi effettuare il pagamento scegliendo una delle due modalità: utilizza la funzione “Paga online” che ti permette di effettuare tale operazione in modo rapido, facile e sicuro, in qualunque luogo e momento della giornata, senza doverti recare presso gli uffici o sportelli di pagamento, ma semplicemente utilizzando un qualsiasi dispositivo che disponga di una connessione ad internet (PC, Smartphone, Tablet) e scegliendo un metodo di pagamento fra i principali in uso online;

scarica l’avviso di pagamento e recati presso gli uffici o sportelli di pagamento.

