Il podcast della Gazzetta #19 – La riforma del reato di abuso d’ufficio nel Decreto Semplificazioni

Nel precedente podcast della Gazzetta degli Enti Locali abbiamo esaminato le novità in materia di responsabilità erariale introdotte dal Decreto Semplificazioni (d.l. 76/2020). Anche in tema di responsabilità penale il Decreto Semplificazioni apporta (art. 23) una rilevante modifica alla disciplina del delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), che tocca il nucleo della fattispecie legale, risultante dalla precedente riforma del 1997. Le parole violazione “di norme di legge e di regolamento” sono sostituite dalle seguenti: violazione “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. La fattispecie per il resto rimane invariata.

In questo nuovo episodio del nostro podcast vengono esaminate le caratteristiche essenziali della modifica normativa ed esaminati i riflessi sui procedimenti penali in corso.

