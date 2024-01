Ricerca



Intelligenza artificiale: la posizione delle Regioni sull’introduzione dell’IA nel settore pubblico

La Conferenza delle Regioni ha espresso negli scorsi giorni il proprio posizionamento in merito all’introduzione dell’Intelligenza artificiale all’interno del sistema pubblico elaborando proposte e indicando alcune regole su cui discutere.

Tra queste la necessità di rivedere la Strategia nazionale sull’intelligenza artificiale (2022-2024), l’attivazione di investimenti che vedano Regioni e Province autonome come soggetti attuatori per avere “dati pubblici pronti per la AI” e il potenziamento ruolo dell’Ufficio del Responsabile per la transizione digitale che va espressamente individuato anche come presidio immediato del tema intelligenza artificiale negli Enti.

Tra i punti elencati dalla Conferenza delle Regioni nel documento segnaliamo anche:

– Riconoscere il ruolo delle Regioni rispetto alla definizione di criteri e casi d’uso.

– Riflettere sulla straordinaria opportunità dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, di un’importanza cruciale da conciliarsi con l’aspetto etico dei suoi utilizzi tenendo conto, però, che questo non può bloccarne lo sviluppo anche a livello nazionale e l’impiego in ogni settore.

– Definire regole e criteri standard di accettabilità delle decisioni algoritmiche.

– Definire indirizzi specifici per la connessa innovazione organizzativa del lavoro e personale PA.

