Il Servizio Notifiche Digitali: le novità per Amministrazioni e cittadini

Nel mese di luglio scorso è diventata operativa la nuova piattaforma per effettuare la notificazione a valore legale degli atti amministrativi (cd. SEND – Servizio Notifiche Digitali).

SEND è una piattaforma software, istituita dall’art. 1, co. 402, della Legge n. 160/2019, che consente l’acquisizione, l’accesso e la visualizzazione di atti, provvedimenti e comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni formati come documenti nativamente digitali.

In particolare, la piattaforma garantisce notificazioni aventi valore legale ed è utilizzabile da tutte le Pubbliche Amministrazioni per notificare atti a qualsiasi persona fisica o giuridica, utilizzando quando possibile il domicilio digitale eletto, e creando un cassetto delle notifiche sempre accessibile.

Per approfondire le caratteristiche della piattaforma, il suo ambito di applicazione, l’impatto operativo per le Amministrazioni e le tipologie di atti che possono essere notificati, PA Digitale Channel propone il suo consueto appuntamento mensile con il videocorso intitolato Al via SEND, il Servizio Notifiche Digitali – Le novità per Amministrazioni e cittadini.

Appuntamento lunedì 25 settembre, dalle 9 alle 10, con un approfondimento sul funzionamento della piattaforma SEND, l’ambito di applicazione, l’accesso ai servizi. Il videocorso è a cura di Ernesto Belisario, fra i massimi esperti in diritto delle tecnologie e innovazione nella PA, componente del tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

