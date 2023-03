Ricerca



Disponibile il Registro integrato dei controlli PNRR (target e milestone)

Si svolgerà nella giornata di martedì 28 marzo alle 14.30, a Roma, nella Sala della Regina del Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei deputati, la presentazione della Relazione semestrale 2023 della Corte dei conti sul PNRR. Previsto l’indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Aprirà i lavori il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino. Seguiranno, nell’ordine, l’introduzione del Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, Enrico Flaccadoro, e la relazione del Consigliere delle Sezioni riunite, Angelo Maria Quaglini.

Interverranno il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, il Presidente della V Commissione bilancio della Camera dei deputati, Giuseppe Tommaso Mangialavori, il componente della V Commissione bilancio della Camera dei deputati, Luigi Marattin e il Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro.

>> CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING E MAGGIORI APPROFONDIMENTI.

Il registro integrato dei controlli PNRR

Nel frattempo la Ragioneria generale dello Stato rende noto che sono stati adottati i format di alcuni atti rendicontativi da utilizzare in occasione della consuntivazione di milestone/target PNRR, per la conseguente presentazione delle richieste semestrali di pagamento alla CE.

Tra questi, figurano le “Check-list per la verifica di milestone e target dell’Amministrazione titolare di misure PNRR” il cui esito positivo è propedeutico alla formalizzazione della “Dichiarazione di Gestione dell’Amministrazione titolare di misure PNRR”.

Al fine di consentire il puntualmente tracciamento dei controlli effettuati sul conseguimento di milestone e target (controlli sulla performance) è stato predisposto il “Registro Integrato dei Controlli PNRR – Sezione controlli milestone e target” e le “Linee guida per l’utilizzo da parte delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR del Registro Integrato dei Controlli PNRR – Sezione controlli milestone e target”.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL REGISTRO.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE LE LINEE GUIDA.

