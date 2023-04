Ricerca



Decreto PNRR-3: il disegno di legge di conversione

È disponibile il testo proposto dalla quinta Commissione Permanente (Programmazione Economica, Bilancio) del Senato in relazione alla conversione in legge del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (cd. Decreto PNRR-3), recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

All’interno è disponibile il testo del decreto legge e il testo comprendente le modificazioni apportate dalla sopracitata Commissione.

>> IL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DEL SENATO.

>> LEGGI ANCHE Via libera del Governo al Decreto PNRR-3: il comunicato del Cdm.

>> FOCUS ATTUAZIONE PNRR.

