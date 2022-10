Ricerca



Customer Experience PA: entro il 2026 monitoraggio di almeno 300 servizi

L’ISTAT ha provveduto ad avviare la sperimentazione di un sistema centralizzato di rilevazione statistica della Customer Experience sui servizi digitali erogati ai cittadini dagli enti pubblici dislocati in tutta Italia. Come illustrato in un comunicato stampa, si punta ad “ottenere un quadro chiaro della qualità del servizio percepita dal cittadino a livello nazionale, superando gli attuali meccanismi di rilevazione autonoma delle varie amministrazioni pubbliche, non correlati tra loro e quindi non comparabili”.

Gli obiettivi

Il servizio, partito in fase sperimentale a settembre 2022 con INAIL, INPS e Roma Capitale, vedrà una fase di monitoraggio e adeguamento progressivo dell’infrastruttura e dell’applicazione fino a giugno 2023, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2026 il monitoraggio di almeno trecento servizi dei siti delle PA nazionali e di coinvolgere almeno cento enti tra PA centrali, regioni, città metropolitane e altre amministrazioni pubbliche locali.

Il progetto prevede una piattaforma unica per la raccolta uniforme, l’elaborazione, la gestione e l’analisi dei dati.

L’adesione delle PA sarà su base volontaria e la partecipazione dei cittadini anonima: sui siti delle pubbliche amministrazioni sarà possibile per l’utente esprimere il gradimento sull’esperienza con i servizi in modo semplice e sicuro, immediatamente dopo la fruizione del servizio specifico.

