Ricerca



Concessione ed erogazione di prestiti agli Enti locali: riepilogo delle scadenze

La Cassa Depositi e Prestiti ha emanato un Avviso alla clientela, del 9 novembre, in cui fornisce un quadro di riepilogo dell’operatività di fine anno per la concessione e l’erogazione di prestiti 2022 agli Enti Locali.

“Operatività di fine anno per la concessione e l’erogazione di prestiti agli Enti Locali – Esercizio 2022” questo il contenuto dell’Avviso nel quale si precisa che le richieste di nuovi finanziamenti, complete di tutta la documentazione prevista nelle Circolari CDP S.p.A. n. 1280/2013 (varie tipologie di prestiti di scopo) e n. 1254/2004 e n. 1279/2010 (anticipazioni sul Fondo Demolizioni Opere Abusive), 1294/2019 (Fondo Rotativo per la Progettualità) devono pervenire a CDP entro il 14 dicembre 2022.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL DOCUMENTO IN FORMA INTEGRALE.

Quanto alle proposte contrattuali, complete dei documenti di garanzia, nonché degli altri documenti

eventualmente richiesti nella “Comunicazione di fine istruttoria”, esse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2022, mentre le richieste di erogazione, per poter essere evase con valuta beneficiario fissata entro il mese di dicembre 2022, dovranno pervenire complete in ogni loro parte entro il 15 dicembre 2022.

Per l’incasso delle rate dei prestiti in scadenza il 31 dicembre 2022 (giorno non lavorativo), precisa il documento, CDP anticiperà l’invio delle disposizioni di addebito diretto sui conti correnti (SDD) con data regolamento venerdì 30 dicembre 2022. Questa scelta risponde alle richieste avanzate da numerosi Enti e dei rispettivi Tesorieri, considerando anche le problematiche già emerse per la riscossione delle rate in scadenza il 31 dicembre 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA