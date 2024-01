Ricerca



Applicazioni attuali dell’intelligenza artificiale e prospettive per la Pubblica Amministrazione

L’intelligenza artificiale (IA) è un fenomeno che sta concretamente cambiando il mondo: si sta rivelando capace di semplificare e innovare il modo di affrontare e gestire tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana e di rivoluzionare l’economia e l’assetto produttivo degli Stati dell’intero pianeta. L’enorme potenziale espresso da questa tecnologia è già noto a livello globale, anche grazie alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, come quello che OpenAI ha promosso con la distribuzione gratuita di ChatGPT, una chatbot basata proprio sull’Intelligenza Artificiale e sull’apprendimento automatico, specializzata nella conversazione con utenti umani.

L’intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità per fornire un valido supporto agli organi amministrativi. Grazie all’IA, è possibile ottenere analisi, valutazioni e previsioni che aiutano a prendere decisioni finalizzate alla cura degli interessi pubblici. Il progresso tecnologico continuo ed inarrestabile potrebbe portare a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale ancora più evoluti, capaci di considerare non solo criteri matematici, ma anche principi ed indicatori valorizzati durante il training e le decisioni operative.

Intelligenza artificiale: un po’ di storia

È importante sottolineare che le migliori performance si ottengono quando l’uomo e la macchina lavorano in sinergia, integrandosi reciprocamente anziché sostituendosi. Le applicazioni attuali dell’intelligenza artificiale sono molteplici e coprono diversi settori. Una delle prime applicazioni con successo è stata nel gioco degli scacchi dove gli algoritmi AI sono stati utilizzati per creare programmi capaci di competere con i migliori giocatori umani. Negli anni ’70-’80 sono stati compiuti alcuni passi significativi nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, come l’utilizzo di sistemi Expert basati su ragionamento umano o linguaggio Prolog basato su logica. Negli anni ’90-‘2000 si è assistito ad una rinascita dell’intelligenza artificiale grazie allo sviluppo delle reti neurali artificiali ed apprendimento automatico. Le reti neurali profonde hanno dimostrato capacità sorprendenti nel riconoscimento di modelli immagini.

Negli ultimi anni, grazie alla disponibilità di macchine sempre più potenti ed enorme quantità di dati disponibili, l’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante. Tecniche come il deep learning e il reinforcement learning hanno mostrato risultati sorprendenti nelle applicazioni come il riconoscimento vocale ed il gioco degli scacchi. Oggi l’intelligenza artificiale viene utilizzata in moltissimi settori. Nel campo della medicina ad esempio viene impiegata per diagnosticare malattie e suggerire trattamenti personalizzati. Nel campo dell’automazione industriale viene utilizzata per ottimizzare processi produttivi e prevedere guasti alle macchine. Nel campo dei trasporti viene utilizzata nello sviluppo di veicoli autonomi. Nel campo della finanza viene impiegata per analizzare grandi quantità di dati e prendere decisioni finanziarie.

Le possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale

Come si può leggere sull’ultimo numero della newsletter di Maggioli Editore Legge Zero, “secondo un recente report del Boston Consulting Group la Pubblica Amministrazione è uno dei settori in cui l’IA generativa può essere più promettente.

Le stime degli analisti sono impressionanti:

– il mercato delle applicazioni di intelligenza artificiale generativa nel settore pubblico crescerà a un tasso superiore al 50% all’anno.

– l’uso dell’IA generativa nella pubblica amministrazione potrebbe portare a un incremento della produttività del valore di 1,75 trilioni di dollari all’anno a livello globale (per l’Italia la stima è di 46 miliardi di dollari all’anno)”.

L’intelligenza artificiale viene inoltre già utilizzata per valutare l’affidabilità fiscale dei contribuenti, automatizzare i processi di accertamento dei tributi e prevenire frodi fiscali. Viene impiegata anche da INPS, INAIL e Banca d’Italia per migliorare l’efficienza, automatizzare i processi interni ed analizzare i dati finanziari. Tuttavia, è fondamentale garantire la trasparenza, la responsabilità e la non discriminazione nell’utilizzo dell’IA nel contesto fiscale. In ultima istanza, le applicazioni attuali dell’intelligenza artificiale sono estremamente variegate e coprono diversi settori. Grazie ai continui progressi nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie diventerà sempre più presente nella nostra vita quotidiana migliorando la nostra efficienza e facilitando la risoluzione di problemi complessi.

