Alluvione Emilia-Romagna: richiesta informazioni per donazioni beni di prima necessità

In relazione alla emergenza in corso in Emilia-Romagna e alle numerose richieste di chiarimenti pervenute all’ANCI in questi giorni in relazione alla possibilità di donazione di beni di prima necessità e specifici, pur ringraziando per la generosità dimostrata da molte associazioni, imprese e privati, l’Associazione dei Comuni ricorda che la Protezione civile nazionale, impegnata 24 ore su 24 negli interventi di assistenza alla popolazione, al momento non incoraggia tali azioni a causa della lunghezza della filiera organizzativa.

Tuttavia, risulta possibile richiedere eventuali informazioni su donazioni a seguito di raccolte di beni prima necessità o specifici scrivendo esclusivamente al seguente indirizzo: donazioniemergenza@regione.emilia-romagna.it.

Verranno fornite istruzioni per il “puntamento” ai luoghi di necessità.

Si rammenta, infine, che per una eventuale raccolta di fondi da destinare alle comunità colpite dalle alluvioni ANCI ha promosso una raccolta fondi nazionale. CLICCA QUI PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI.

Ricordiamo che questa settimana il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per affrontare l’emergenza causata dalle alluvioni dei giorni scorsi in molte città dell’Emilia-Romagna.

