Whistleblowing: quali adempimenti per la PA digitale?

La nuova disciplina del whistleblowing in Italia è entrata in vigore il 30 marzo 2023. Le nuove disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249. Per questi l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

>> Clicca qui per consultare l’infografica de La PA Digitale sulle novità per il settore pubblico.

L’approfondimento sul whistleblowing

Si terrà nella giornata di lunedì 22 maggio, dalle ore 9 alle ore 10, il prossimo appuntamento realizzato da PA Digitale CHANNEL intitolato “Whistleblowing: quali adempimenti per la PA digitale? Decreto Legislativo n. 24/2023″. L’appuntamento sarà volto a esaminare le novità e le prossime scadenze previste per gli Enti pubblici, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici da adottare per garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza dei segnalanti, L’evento sarà tenuto da Ernesto Belisario, fra i massimi esperti in diritto delle tecnologie e innovazione nella PA e Componente del tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana (AgID) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

>> IL NOSTRO FOCUS IN TEMA DI WHISTLEBLOWING.

Il corso, gratuito per gli abbonati a PA Digitale CHANNEL e a lagazzettadeglientilocali.it, verterà sui seguenti argomenti:

