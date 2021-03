Questo articolo è stato letto 350 volte

Ricerca



Un nuovo alfabeto per la Pubblica Amministrazione

“A come Accesso, B come Buona amministrazione, C come Capitale umano, D come Digitalizzazione. Sono i quattro assi sui quali ci muoveremo nella realizzazione del nostro programma di Governo per rinnovare la Pubblica Amministrazione e per restituire dignità, orgoglio, autorevolezza e valore alla comunità di 3,2 milioni di donne e di uomini che hanno servito e servono il Paese in uno dei momenti più difficili della nostra storia recente. Se dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale siamo rinati attraverso l’industria, oggi la ricostruzione deve partire dalle istituzioni e, per prime, da quelle che operano a più stretto contatto con i cittadini e con le imprese”. A fare queste affermazioni di rilievo è il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nell’audizione sulle linee programmatiche che si è svolta ieri pomeriggio presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di Camera e Senato.

Questa settimana si è tenuto un importante incontro tra Ministero della Pubblica Amministrazione e rappresentanti degli Enti locali: leggi l’articolo ANCI: urgono nuove assunzioni per impedire il collasso degli Enti locali.

“È esattamente nostra intenzione dotare la Pubblica Amministrazione delle migliori competenze e favorire un rapido ricambio generazionale che la porti in linea con le esperienze più avanzate realizzate nei Paesi nostri concorrenti – ha sottolineato il titolare del dicastero della Funzione pubblica – la sfida cui oggi siamo chiamati è ambiziosa. Una sfida che ci impone di trovare un nuovo equilibrio tra il bisogno di sicurezza e protezione delle persone e quello di profonda innovazione. l PNRR (Recovery Plan, ndr) rappresenta per noi non soltanto un piano di investimenti, ma il grimaldello per agire sui nodi che strutturalmente hanno depresso le capacità di crescita e le potenzialità del nostro Paese e per introdurre e sperimentare le migliori pratiche di cui dotare stabilmente le nostre amministrazioni”.

“Un esercizio di modernizzazione e di rottura di storici tabù, in sintonia con lo spirito della nuova Europa che finalmente recupera ambizione e visione comunitaria. Oggi si apre un percorso che dovrà lasciare velocemente in eredità ai nostri figli non soltanto nuove infrastrutture materiali e immateriali, ma un nuovo modello sociale, economico e amministrativo. Questo è il momento di osare: il ‘momento Italia’. Ora o mai più” ha concluso il ministro per la Pubblica Amministrazione.

>> LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL MINISTERO DELLA PA.

>> IL VIDEO DELL’AUDIZIONE DEL MINISTRO BRUNETTA.

Rapporto di lavoro e gestione del personale Pasquale Monea, Giampiero Pizziconi, Massimo Cristallo, Marco Mordenti (a cura di) , 2020, Maggioli Editore Il testo, alla sua IV edizione, rappresenta il frutto del lavoro condiviso di un gruppo di esperti in materia di personale che ha approfondito numerosi aspetti relativi al tema delle risorse umane nella pubblica amministrazione, sia sul piano strettamente giuridico, sia sul piano di una corretta... , 2020, 98,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA