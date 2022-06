Ricerca



Superbonus edilizia 110 per cento: aggiornamento al decreto legge n. 21/2022

Il Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei deputati ha redatto un dossier (n. 118/2022) contenente alcune utili schede di lettura concernenti aggiornamenti e chiarimenti al decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 con specifico riferimento al superbonus edilizia 110 per cento. All’interno del dossier viene fatta chiarezza sull’applicazione della discussa misura con un riassunto cronologico delle modifiche intervenute in sede legislativa negli ultimi 2 anni.

