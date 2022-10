Ricerca



Segretari comunali e provinciali: nasce la Comunità di pratica della Toscana

Mettere in rete e valorizzare una figura fondamentale per il buon funzionamento delle amministrazioni locali. Sono questi gli obiettivi della neonata, ma già di fatto operativa, Comunità di pratica ANCI e UPI Toscana riservata ai segretari comunali e provinciali.

La Comunità ha come finalità la definizione di “linee comuni su temi importanti come il contratto collettivo degli enti locali, l’emergenza energetica, il monitoraggio su appalti ed opere del PNRR, il Piano anticorruzione, l’amministrazione condivisa”. A coordinare sarà Roberto Berardi, segretario della Provincia di Lucca.

Una nuova generazione di segretari

“Negli ultimi anni – si legge in una nota – la carenza della figura del segretario comunale ha rappresentato un grave problema per moltissimi Comuni, in particolare quelli più piccoli: una situazione che aveva suscitato preoccupazioni e appelli, tanto che anche il presidente di ANCI Toscana Matteo Biffoni aveva scritto al Prefetto per sollecitare una soluzione a livello centrale. Ora qualcosa è cambiato, con la possibilità di nomina nei Comuni fino a 5mila abitanti e l’ampliamento del turn-over al 120%. Ma non basta; anche perché è necessario qualificare ulteriormente questa figura professionale, far crescere le giovani generazioni, condividere le esperienze e i problemi, e non ultimo far capire a tutti i sindaci l’importanza e ruolo strategico del segretario”.

