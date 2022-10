Ricerca



Dalla sanità al trasporto pubblico: le richieste e le proposte delle Regioni per il Governo

Dalla questione energetica a quella sanitaria, dal trasporto pubblico locale all’aumento generalizzato dei costi. Sono questi alcuni dei temi contenuti nel Dossier che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il documento reca il titolo “Proposte strategiche delle Regioni e delle Province autonome per i prossimi provvedimenti legislativi della nuova legislatura e sulla legge di bilancio dello Stato 2023-2025”.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL DOCUMENTO DELLE REGIONI.

Le dichiarazioni di Fedriga

“Abbiamo mandato al nuovo Governo un dossier su tutti i temi, soprattutto quelli più caldi, che le Regioni hanno affrontato in questo periodo”, afferma il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. “Il documento è stato votato all’unanimità – evidenzia Fedriga – quindi continuiamo sulla via dell’unità delle Regioni: penso sia quella che rafforza i territori e penso possa essere anche utile al Governo avere un interlocutore forte. Faremo oltretutto dei documenti specifici ministro per ministro per aggiornarli sullo stato dei fatti dal punto di vista delle Regioni, e sicuramente la questione della montagna ci sarà”. Si evidenzia tra l’altro “la mancanza cronica di personale sanitario”, che “affligge tutte le Regioni”.

