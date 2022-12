Ricerca



Relazione annuale dei RPCT: prorogato al 15 gennaio il termine per la predisposizione

Prorogato al 15 gennaio 2023 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT (Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012. La decisione è stata assunta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al fine di consentire lo svolgimento di “tutte le attività connesse alla predisposizione della Sezione anticorruzione e trasparenza del Piao o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza” ed è stata resa nota con un Comunicato del Presidente del 30 novembre scorso.

“La proroga disposta – chiarisce l’ANAC – mantiene carattere di eccezionalità e tiene conto della proroga al 30 giugno 2022 per l’approvazione del PIAO indicata dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 e della previsione dell’art.8, co. 3, del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132 che prevede che in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione. Per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2022 pubblicata sul sito di ANAC”.

