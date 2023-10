Ricerca



Progettare la didattica con l’Intelligenza Artificiale: strumenti e strategie per la formazione nella PA

Il mondo della formazione si evolve costantemente, e uno dei settori più promettenti in questo processo è l’Intelligenza Artificiale. Il corso di formazione “Progettare la didattica con l’Intelligenza Artificiale – Strumenti e strategie per la formazione nella Pubblica Amministrazione”, a cura di Formazione Maggioli, offre un’opportunità unica per esplorare questa rivoluzionaria tecnologia.

Il corso fornisce una visione d’insieme sulle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel contesto della formazione personale per i dipendenti pubblici, un argomento di crescente importanza. Esaminerà il ruolo cruciale che l’IA svolge nella personalizzazione dell’accesso alla conoscenza, nella progettazione didattica e nella creazione di scenari formativi virtuali innovativi.

Il corso sarà tenuto in modalità online tramite la piattaforma Zoom, offrendo la flessibilità necessaria per partecipare a questo percorso formativo, e si svolgerà il 28 novembre prossimo, dalle ore 14.30 alle 16.30. A condurre i partecipanti tra i temi caldi del momento sarà Susanna Sancassani, docente del Politecnico di Milano. Il corso è destinato a coloro che lavorano nella Pubblica Amministrazione (Responsabili, e loro collaboratori, dell’Ufficio formazione di Amministrazioni e Società Pubbliche) e a liberi professionisti interessati a rimanere aggiornati sulle ultime tendenze nell’istruzione e nell’Intelligenza Artificiale.

In un contesto in cui la tecnologia è sempre più al centro dell’istruzione, questo corso rappresenta un’opportunità unica per acquisire competenze fondamentali e rimanere all’avanguardia in questo settore in continua evoluzione. La formazione è la chiave per il progresso, e questa iniziativa offre un modo eccellente per investire nel futuro della formazione nella Pubblica Amministrazione. Una vera e propria occasione di crescita e innovazione.

Il corso di formazione è strutturato in quattro moduli. Il primo affronta l’IA e l’accesso alla conoscenza. Il secondo si concentra sulla progettazione didattica con l’IA, coprendo l’analisi dei bisogni, la pianificazione e la creazione di attività interattive. Il terzo modulo esplora la costruzione di scenari formativi con l’IA, offrendo esempi e un’esercitazione. Infine, le conclusioni includono un riepilogo, risorse aggiuntive sull’uso dell’IA e un sondaggio finale per il feedback dei partecipanti al corso.

