Riprendiamoci la città: il manuale d’uso per la gestione della rigenerazione urbana

Fondazione IFEL presenta “Riprendiamoci la città – Manuale d’uso per la gestione della rigenerazione urbana”. Si tratta di un dossier che ha come obiettivo quello di fornire non solo un’analisi dei temi più attuali che coinvolgono la vivibilità ed anche la competitività delle aree urbane nello sviluppo economico e sociale dei propri territori, ma indicare soprattutto lo strumentario politico, amministrativo e giuridico che permetta una nuova visione del rapporto tra funzione di governo delle amministrazioni locali e cura degli interessi della collettività rappresentata.

Cinque sono i temi toccati dal manuale: a) la partecipazione alle scelte urbanistiche, b) il riconoscimento degli interessi diffusi e la loro legittimazione a ricorrere al GA; c) la regolamentazione del consenso tra potere pubblico e attori privati nel ripianificare il territorio urbano nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico; d) la tutela dell’azione amministrativa dai rischi dell’abuso d’ufficio e della responsabilità dirigenziale; la tematica dei beni comuni alla ricerca della città pubblica.

