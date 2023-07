Ricerca



Istituzione di un premio di promozione culturale e turistica: lo schema di atti

Spesso, all’interno delle Comunità locali, l’Amministrazione comunale istituisce dei premi aventi denominazioni diversificate in relazione alla motivazione del premio stesso, con lo scopo da una parte, di valorizzare la territorialità e la sua storia sotto i molteplici profili (culturali, sociali, economici), dall’altra parte, di riconoscere i meriti di cittadini per il loro apporto individuale, in termini di valore aggiunto alla società e alla Comunità di appartenenza o d’origine.

Come scrive Maurizio Lucca sulla newsletter di Maggioli Cultura (“Mete non Comuni”), “i premi, pertanto, vengono conferiti a persone che si sono distinte nei settori individuati e che di riflesso portano fama al Comune e al suo territorio, e di converso una valorizzazione che può essere occasione di dibattito, confronto e sviluppo, portando all’attenzione di tutta la popolazione le azioni dei singoli che hanno inciso nel vivere quotidiano. I premi al merito sono sempre improntati a dimostrare le capacità di persone residenti o “d’adozione” per la crescita del “bene comune”, divenendo nel tempo un appuntamento costante, fonte di magnificenza culturale, consentendo di promuovere il territorio, anche sotto il profilo turistico, ed ovviamente di quei settori ove l’Amministrazione intenda perseguire nelle finalità dell’interesse pubblico, quel profilo di socialità e merito che è fonte di ogni azione amministrativa (ex art. 97 Cost.).

