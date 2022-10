Ricerca



Disponibile online il primo questionario di monitoraggio sul Piao

A partire dal 12 ottobre scorso tutte le amministrazioni tenute all’adozione del Piao (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) sono tenute a prendere parte alla fase di monitoraggio avviata dal Dipartimento della Funzione pubblica con il supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance. L’indagine rappresenta un importante momento per acquisire, nell’ottica di collaborazione con le amministrazioni interessate, elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del nuovo documento integrato. Tutte le amministrazioni tenute all’adozione del Piao sono chiamate a compilare il questionario on line disponibile nell’Area riservata del Portale (>> CLICCA QUI PER ACCEDERE)

Il termine per rispondere all’indagine è fissato al 31 ottobre 2022.

Che cos’è il Portale Piao

Il Portale Piao (>> CLICCA QUI PER ACCEDERE) consente alle pubbliche amministrazioni il caricamento e la pubblicazione del Piano e la consultazione dei documenti di programmazione da parte di tutti i cittadini. In un’apposita sezione del Portale saranno inoltre consultabili, una volta adottate, le linee guida elaborate dalle competenti autorità e sarà reso disponibile il template per la predisposizione del Piano per le pubbliche amministrazioni che lo richiedano.

Per accedere all’area riservata del sito e procedere al caricamento del Piano, ogni amministrazione deve provvedere alla richiesta registrazione sul Portale, attraverso un soggetto preliminarmente individuato all’interno della propria struttura organizzativa. L’utente richiede l’accreditamento in qualità di referente dell’Amministrazione compilando e sottoscrivendo un apposito modulo con il proprio nominativo, i dati di contatto e l’Amministrazione di appartenenza. Si segnala che l’utente dovrà essere dotato di firma digitale per effettuare la sottoscrizione della richiesta.

