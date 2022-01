Questo articolo è stato letto 3 volte

Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2022-2024: slitta al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione

Il Consiglio dell’ANAC (Autorità Anticorruzione) ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 (PTPCT) da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del Piao, slitta al 30 aprile 2022. Tale termine vale per tutti gli Enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all’adozione del Piao. Questa proroga del termine giunge al fine di consentire ai responsabili della Prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Coronavirus.

Il comunicato dell’ANAC

Come si legge nel comunicato ufficiale dell’ANAC pubblicato nella giornata di venerdì, “per adempiere alla predisposizione dei piani, ci si potrà avvalere delle indicazioni del vigente Piano Anticorruzione 2019-2021. Al fine di agevolare la stesura, in un’ottica di semplificazione e efficacia, l’Autorità ha predisposto un apposito Vademecum di esemplificazione e orientamento valido sia per la predisposizione dei Piano Anticorruzione, sia della sezione del Piao dedicata alle misure di prevenzione della corruzione. L’Autorità illustrerà il vademecum il prossimo 3 febbraio 2022 tramite un evento pubblico online”.

Le indicazioni per gli Enti

Il presidio di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative rilevati nel monitoraggio svolto sull’attuazione della precedente pianificazione, continuerà ad essere garantito dalle misure già adottate. In ogni caso, ciascuna amministrazione potrà anticipare l’adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base del monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell’efficacia dell’azione di legalità.

Le amministrazioni che saranno pronte all’adozione del Piano prima della data del 30 aprile 2022, conclude il comunicato ANAC, potranno provvedere all’adozione immediata.

