“Capacity Italy”, sportello tecnico per l’attuazione del Recovery Plan

Si chiama “Capacity Italy” ed è lo sportello tecnico per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La nascita del nuovo portale è stata annunciata da una campagna istituzionale sulle reti Rai (Tv e radio) promossa in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria

“Capacity Italy” è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e realizzato con il supporto tecnico e operativo di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Mediocredito Centrale.

Obiettivo delle piattaforma è assistere il personale tecnico e amministrativo impegnato nelle diverse fasi di attuazione dei progetti: un aiuto concreto per gli enti territoriali (Regioni, Città metropolitane, Comuni, Province) e per quelli non territoriali.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL COMUNICATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

