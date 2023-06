Ricerca



Modalità di conferimento in uso del teatro comunale

Le Pubbliche Amministrazioni, tra le attività di propria competenza, possono occuparsi della gestione e l’organizzazione degli eventi culturali, attraverso l’utilizzo dei propri beni appartenenti al patrimonio indisponibile come ad esempio il teatro comunale.

Modalità di gestione del teatro

Una delle forma attraverso le quali il teatro comunale può essere gestito è quella che vede il conferimento in concessione ad associazioni teatrali o a fondazioni in partecipazione, nel quale l’Amministrazione locale conferisce in uso il proprio patrimonio. Infatti la fondazione rientra all’interno della nozione qualificatoria di “organismo di diritto pubblico” quando:

tra i soci fondatori vi siano Enti pubblici come lo Stato, la Regione e il Comune ;

; persegua rilevanti interessi pubblici , connessi alla diffusione di materie che rivestono una rilevanza generale;

, connessi alla diffusione di materie che rivestono una rilevanza generale; percepisce contributi pubblici ;

; è assoggettata a controlli pubblici di assoluta pregnanza.

Si ricorda infine che la partecipazione dell’Ente locale in fondazioni consente di allargare le modalità di gestione del patrimonio pubblico, e nel mentre di soddisfare in via diretta un bisogno avente carattere «non industriale o commerciale», ovvero rispondente ad un interesse primario della collettività: la cultura.

