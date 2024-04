Ricerca



“Città, cultura, turismo”: il 21 maggio una tavola rotonda dedicata ad esperienze e prospettive

Segnaliamo una nuova iniziativa a cura di Formazione Maggioli, in collaborazione con Università di Napoli Parthenope, dal titolo “Città, cultura, turismo. Esperienze, strumenti e prospettive“. Si tratta di una tavola rotonda, online, in diretta e gratuita, in programma nella giornata di martedì 21 maggio dalle ore 14.30 alle 17.30.

Il turismo ha un peso rilevante nella composizione del PIL nazionale sia per le attività dirette sia per l’indotto. Esiste però un problema di distribuzione dei flussi turistici e della produzione economica che necessita di un ripensamento della governace e dei modelli gestionali. L’incontro in programma intende affrontare queste tematiche in un’ottica multidisciplinare con le testimonianze di amministratori pubblici, operatori privati e del mondo accademico.

L’appuntamento è gratuito, previa compilazione del form di iscrizione.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL MODULO DI ISCRIZIONE.

L’iniziativa è rivolta principalmente ad Assessori al Turismo e Cultura ma anche al personale degli Uffici Turismo e Cultura.

>> CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

>> LA LOCANDINA DEL’EVENTO.

Il programma della giornata

Ore 14.30 – Saluti istituzionali

Prof. Antonio Garofalo, Rettore Università di Napoli Parthenope

Prof.ssa Maria Rosaria Carillo, Coordinatore Corso Management delle Imprese Turistiche (MIT), Università di Napoli Parthenope

Ore 15.00 – Interventi di apertura

INTRODUCE

Maria Rosaria Carillo

INTERVENTI

Strategie e politiche per un turismo sostenibile

Rosaria Rita Canale, Università di Napoli Parthenope

Turismo e cultura, il ruolo degli enti territoriali

Stefano Pozzoli, Università di Napoli Parthenope

Ore 15.30 – Tavola rotonda

MODERATORE

Stefano Pozzoli

RELATORI

Teresa Armato, Assessore al Turismo Comune di Napoli

Felice Casucci, Assessore al Turismo Regione Campania

Barbara Lavanda, Dirigente Cultura, Turismo e Spettacolo, Comune di Verona

Carlotta Ferrari, Direttrice Fondazione Destination Florence Convention and Visitors Bureau

Vittorio Messina, Presidente Assoturismo

Mauro Villa, Managing Director Maggioli Cultura e Turismo

Daniele Vimini, ViceSindaco-Assessore alla Bellezza, Cultura e Turismo, Comune di Pesaro

Alessandra Priante, Presidente ENIT (in attesa di conferma)

Fabio Zuccarini, Dirigente Settore Promozione della Città, Comune di Pescara

CONCLUDE

Maria Rosaria Carillo, Direttore Management delle Imprese Turistiche, Università di Napoli Parthenope

