Ricerca



Le novità normative per i segretari comunali: il punto di vista degli esperti

Sulla Gazzetta degli Enti Locali l’oggetto del presente numero della Newsletter d’autore è stato affrontato in diversi articoli sotto molteplici punti di vista. Li segnaliamo di seguito per consentire ai lettori di approfondire i versanti di maggiore interesse.

– Il segretario comunale come figura di riferimento per le Autonomie locali: la nota della Prefettura di Milano

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 21/7/2022)

– L’incarico obbligatorio al segretario comunale non deroga al limite della spesa del personale

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 26/10/2022)

– Le novità per i segretari comunali

A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 25/7/2022)

– Sui diritti di rogito la Corte Costituzionale non si pronuncia: questione inammissibile per come prospettata

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 20/7/2022)

– Vanno esclusi dalla spesa di personale anche gli oneri riflessi relativi ai diritti di rogito

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 4/10/2022)

– Il trattamento economico dei segretari e dei vicesegretari

A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 11/3/2022)

– La figura del vicesegretario: titolo di studio richiesto e organizzazione del servizio in una sede convenzionata

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 22/11/2022)

– Prorogate le attribuzioni degli incarichi di vicesegretario comunale

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 20/02/2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA