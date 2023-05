Ricerca



La gestione dell’IRAP nelle Amministrazioni e Società pubbliche: il corso operativo

Si terrà online in diretta, nella giornata venerdì 12 maggio dalle ore 10 alle ore 12 il nuovo corso targato Formazione Maggioli intitolato: La gestione dell’IRAP nelle Amministrazioni e Società pubbliche. Il corso propone le linee guida per assicurare l’adeguata gestione dell’IRAP e per valutare la convenienza dell’assoggettamento all’imposta delle attività commerciali in base al calcolo dell’IRAP contabile.

Il programma

Il corso, tenuto da Valentina Valentini, dottore commercialista e revisore legale, si occuperà di analizzare i seguenti argomenti:

Il sistema retributivo .

. Il metodo contabile .

. Il metodo misto (retributivo e contabile).

(retributivo e contabile). La dichiarazione IRAP 2023 (anno d’imposta 2022).

(anno d’imposta 2022). Esame e soluzione dei casi operativi di maggiore interesse per Amministrazioni e Società pubbliche.

Destinatari e info utili

I destinatari dell’iniziativa sono responsabili, e loro collaboratori, del servizio finanziario di amministrazioni e società pubbliche nonché dottori commercialisti, esperti contabili e revisori dei conti. La quota di iscrizione pro capite è di 80 € + IVA e comprende, oltre all’accesso alla diretta del corso, anche la possibilità di prendere visione del materiale didattico e l’accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet “bilancioecontabilita.it”.

>> CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

>> CLICCA QUI PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE.

