In arrivo 700 mln di euro per la costruzione di scuole e asili nido

700 milioni per la messa in sicurezza e la riqualificazione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia; sono le prime risorse che verranno erogate sulla base dell’Avviso pubblico, appena approvato con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Istruzione, ai sensi del comma 59, articolo unico della Legge di Bilancio 2020.

La candidatura può essere presentata dalle ore 10:00 del 24 marzo alle ore 15:00 del 21 maggio 2021. Ciascun Ente locale può aspirare a un contributo per un massimo di due progetti; la somma massima erogabile per ciascun progetto non potrà essere superiore a 3.000.000,00 euro. L’ammontare complessivo di 700 milioni sarà così ripartito: 280 milioni per la realizzazione di asili nido, 175 milioni per le scuole dell’infanzia, 105 milioni per i centri polifunzionali e, infine, 104 milioni per la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente non utilizzati. Parte di tali fondi sarà destinato a favore di strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.

