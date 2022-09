Ricerca



I Comuni scendono in campo per la settimana europea dello sport

Anche quest’anno, i Comuni italiani avranno la possibilità di aderire alla Settimana Europea dello Sport (23-30 settembre), l’evento che coinvolge milioni di persone tra cui atleti, appassionati, esperti e associazioni sportive di tutta Europa.

L’iniziativa

L’iniziativa, finanziata direttamente dalla Comunità Europea e gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Sport e Salute S.p.A, nel corso delle tre passate edizioni ha ottenuto la partecipazione di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate, Leghe, ASD/SSD e Collaboratori Sportivi. L’obiettivo di EWOS 2022 è quello di riuscire, attraverso lo sport, a riunire individui di tutte le generazioni in un senso unico di comunità, costruire resilienza e contribuire alla felicità e al benessere personali.

>> CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO DELL’ANCI.

Il ruolo dei Comuni

I Comuni saranno ancora una volta protagonisti della Settimana, con un cartellone di eventi di piazza, aperti al pubblico per trasmettere il valore della pratica sportiva e ad incrementare l’adozione di uno stile di vita più attivo, corretto e sano. A tale scopo le amministrazioni comunali potranno candidarsi proponendo eventi in programma dal 1° settembre al 15 ottobre, con il fulcro nella settimana tra il 23 e il 30 di settembre. Sul sito di Sport e Salute sarà possibile consultare l’elenco aggiornato con le iniziative promosse dai Comuni. Inoltre, la Commissione Europea ha indicato la data del 24 settembre per l’evento della Notte Bianca dello Sport invitando i Paesi europei a prolungare la festa dello sport fino alla notte dando vita alla BeActiveNight.

