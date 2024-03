Guida alle modalità di notifica degli atti degli Enti locali

Il sistema delle notifiche degli atti relativi alle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali è senza dubbio materia complessa, come dimostra la copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che negli ultimi anni si è pronunciata sull’argomento.



Il volume intende offrire, attraverso un approccio pratico alla materia e alla luce delle più recenti pronunce, una panoramica completa delle modalità di notifica che il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione degli Enti locali e dei soggetti riscossori per la notifica dei propri atti: dalla notifica codicistica mediante agente notificatore ex artt. 137 e seguenti c.p.c. alle più recenti modalità di notificazione diretta a mezzo posta elettronica certificata (tramite la nuova piattaforma digitale SEND, nonché secondo la procedura di cui all’art. 60, comma 7, D.P.R. 600/1973, in vigore sino al 21 febbraio 2024, e all’art. 60-ter dello stesso D.P.R., in vigore dal 22 febbraio 2024).



Un’attenzione particolare è, poi, dedicata alle modalità di notifica a mezzo posta, ai sensi della L. 890/1982, e mediante raccomandata A.R.



Il volume analizza, altresì, le modalità di notifica degli atti tributari ed extratributari nei confronti delle persone giuridiche, anche in considerazione delle vicende societarie che spesso interessano le società (quali, ad esempio, la cancellazione dal registro delle imprese, la fusione, la trasformazione, il mutamento della denominazione sociale, ecc.) e delle quali gli Enti impositori devono tenere conto al fine di procedere correttamente.



Ampio spazio è, infine, dedicato alla materia delle successioni mortis causa, relativamente alla corretta intestazione e notifica degli atti impositivi nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento dei debiti tributari ed extratributari del de cuius.



Maria Suppa

Avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Magistrature Superiori, difensore di Enti locali, da oltre vent’anni, dinanzi alle Corti di merito e alle Magistrature Superiori, esperto di fiscalità locale, contenzioso tributario, procedure esecutive e procedure concorsuali, consulente e formatore di Enti locali e Concessionari privati, docente in numerosi master, convegni, corsi di formazione e aggiornamento in materia di tributi locali, procedure esecutive e concorsuali e contenzioso tributario. Autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria.