Fondo PSMSAD: avviso pubblico destinato agli Enti locali

Come si può leggere sul portale dell’INPS, è stato pubblicato questa settimana l’avviso alle amministrazioni locali finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse per il co-patrocinio, con il Fondo PSMSAD (Fondo di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici), di eventi artistici sul territorio.

L’avviso è destinato esclusivamente alle amministrazioni locali presenti sul territorio italiano: amministrazioni regionali, provinciali, comunali, comunità montane (anche in collaborazione tra loro).

Il termine per presentare le dichiarazioni di interesse è il 31 dicembre 2022.

