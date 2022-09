Ricerca



Finanza locale: le nuove misure relative al fondo per riequilibrio e dissesto finanziario

Come già segnalato sul nostro supplemento Ultim’Ora la scorsa settimana, è stato reso disponibile il decreto del Ministero dell’Interno 12 agosto 2022, recante “Ripartizione del fondo, di 30 milioni di euro per l’anno 2022 e di 15 milioni di euro per l’anno 2023, tra le Province e le Città metropolitane in procedura di riequilibrio o in stato di dissesto finanziario in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto definitivamente approvato, in applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022.

>> IL TESTO DEL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE.

