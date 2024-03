Ricerca



Direttiva contenente gli indirizzi operativi per l’utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2024 è stato pubblicato il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. per la Trasformazione Digitale) relativo all’emanazione della direttiva con cui vengono forniti gli indirizzi operativi per l’utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati («PDND») prevista dall’art.50-ter, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

La direttiva

La direttiva segna un passo significativo verso la completa digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana. Al centro del progetto c’è il principio del “once only”, una novità che promette di semplificare la vita dei cittadini richiedendo loro di fornire determinati dati una sola volta. Questo approccio non solo alleggerisce gli oneri burocratici ma accelera anche i tempi di risposta dell’Amministrazione. La direttiva stabilisce chiari indirizzi operativi per assicurare che le amministrazioni aderiscano e utilizzino efficacemente la PDND, promuovendo l’interoperabilità dei dati e la razionalizzazione delle banche dati esistenti. L’introduzione di strutture di coordinamento interne alle amministrazioni, dedicate al monitoraggio e all’attuazione di queste direttive, rappresenta un altro tassello fondamentale per il successo di questo impegno.

Obiettivi e innovazioni della direttiva PDND

Gli obiettivi sono ambiziosi: migliorare la governance dei dati, garantire l’univocità e la qualità delle informazioni, promuovere l’interoperabilità tra le diverse basi dati della PA e, soprattutto, assicurare una maggiore efficienza nel servizio al cittadino e alle imprese. Ciò include anche l’allineamento degli archivi informatizzati delle amministrazioni con le anagrafiche dell’ANPR e la promozione della condivisione del patrimonio informativo pubblico. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione questa direttiva rappresenta una svolta che porterà a servizi più snelli, trasparenti e accessibili, con un impatto significativo sul modo in cui cittadini e aziende interagiscono con lo Stato. Il cammino verso una completa digitalizzazione è complesso, ma la nuova direttiva sulla PDND sembra segnare un passo concreto verso questo obiettivo, consolidando l’Italia nel panorama digitale europeo.

>> IL TESTO DELLA DIRETTIVA.

