Cosa ci insegnano i provvedimenti del Garante privacy: dai servizi online alla gestione della posta elettronica dei dipendenti

Il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali è fondamentale nell’ambito dell’attività di una Pubblica Amministrazione. La protezione dei dati personali di cittadini e dipendenti pubblici richiede che gli Enti adottino misure tecniche e organizzative adeguate, anche alla luce della mole di dati, anche sensibili, detenuti dagli stessi.

Inoltre, la diffusione delle tecnologie nel settore pubblico, compresi, da ultimo, algoritmi e soluzioni basate su intelligenza artificiale, rende la materia ancora più rilevante, in ragione dei rischi che aumentano nella dimensione digitale.

Principi chiave del Regolamento 2016/679 (GDPR), privacy by design e by default, trattamento dei dati personali, informativa e consenso, soggetti responsabili, data breach, sicurezza informatica: sono alcuni degli ambiti a cui le Pubbliche Amministrazioni devono prestare particolare attenzione, come confermato dai numerosi provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Per approfondire nel dettaglio la normativa di riferimento e i più recenti provvedimenti del Garante privacy, PA Digitale Channel propone il suo consueto appuntamento mensile con il videocorso intitolato “Cosa ci insegnano i provvedimenti del Garante privacy: dai servizi online alla gestione della posta elettronica dei dipendenti”.

Appuntamento lunedì 19 febbraio dalle 9 alle 10, con un approfondimento che partirà da alcuni casi di comportamenti scorretti come spunto per definire le misure tecniche e organizzative da adottare nella Pubblica Amministrazione digitale. Il dicente come di consueto sarà l’avv. Ernesto Belisario.

