Conversione patenti UE con validità scaduta: le nuove istruzioni

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha emesso la scarsa settimana la circolare datata 26 settembre 2022, n. 29853 mediante la quale sono fornite nuove istruzioni in merito alle novità, introdotte dal decreto legge 68/2022 convertito dalla legge 108/2022 all’art. 126, c. 8-ter del codice della strada in materia di esperimento di guida disposto a seguito di conversione di patente rilasciata da Stato membro UE o SEE con validità amministrativa scaduta.

>> IL TESTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, 26 SETTEMBRE 2022, n. 29853.

