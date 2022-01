Questo articolo è stato letto 80 volte

Valore pubblico: la Pubblica Amministrazione che funziona

SDA Bocconi School of Management lancia e promuove la Call to Action “VALORE PUBBLICO: la Pubblica Amministrazione che funziona” ideata in partnership con il Gruppo Editoriale GEDI e con il patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione, di ANCI e di UPI. L’iniziativa, parte integrante del progetto SDABocconi4GOV, mira a restituire un ruolo centrale al settore pubblico nell’ambito del rilancio del sistema Paese. Il bando valorizza le buone pratiche della PA e delle imprese pubbliche che con le loro innovazioni hanno prodotto risultati tangibili e misurabili nell’offrire a cittadini e imprese servizi più efficienti, inclusivi e al passo con i tempi. Le pubbliche amministrazioni possono partecipare al bando candidando il proprio progetto innovativo. Tutte le informazioni sul portale sdabocconi.it/valorepubblico.

