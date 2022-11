Ricerca



Valore Pubblico, PNRR e Anticorruzione: l’evento ANAC il 14 dicembre

Il Piano Nazionale Anticorruzione insieme alle sfide legate all’attuazione del PNRR. Queste le due tematiche che faranno da filo conduttore dell’ottava edizione della giornata dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dal titolo “Valore Pubblico, PNRR e PNA 2022”. Cessate le restrizioni legate all’emergenza pandemica, l’evento torna a svolgersi in presenza: si terrà il 14 dicembre al Teatro Quirino di Roma. E’ prevista anche la partecipazione da remoto attraverso la registrazione a questo link (fino a un massimo di 3000 iscritti).

L’evento nel dettaglio

La giornata si aprirà con una prima parte di riflessione affidata all’intervento del presidente ANAC, Giuseppe Busia, a cui seguirà quello del ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e successivamente quello dalla presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Paola Severino.

La seconda parte sarà affidata a due tavole rotonde: quella iniziale dal titolo “Valore pubblico, strumenti e attori. L’importanza di costituire una rete” che vedrà la partecipazione dei Consiglieri ANAC Consuelo del Balzo e Laura Valli e gli interventi di Italo Borrello, dirigente dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia; Ugo Liberatore, dirigente del servizio centrale per il Pnrr del Mef; Roberto Gerardi, Rpct della Provincia di Lucca; Marco Iaconello, Rup Invitalia. Alla seconda tavola rotonda “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici e Trasparenza” parteciperanno, invece, i Consiglieri ANAC Luca Forteleoni e Paolo Giacomazzo e interverranno Paola Caporossi, Presidente a.h. Fondazione Etica; Daniela Rodorigo, Rpct Ministero Salute; Luca Nervi, Rpct, Regione Liguria; Ilaria Verdoliva, Rup Invitalia.

L’invito del presidente Busia

“La prevenzione della corruzione, declinata nella sua dimensione trasversale, l’importanza di costruire una rete che muova dalle strategiche funzioni del Rpct, il conflitto di interessi in materia di contratti pubblici e della trasparenza anche alla luce degli indirizzi desumibili dalla prima bozza del nuovo codice dei contratti pubblici, ci consentirà di evidenziare il vostro ruolo e le vostre esperienze di collaborazione con altri soggetti amministrativi chiave nella sfida per l’attuazione del PNRR”, scrive il presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, nella lettera di invito ai Responsabili.

