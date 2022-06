Ricerca



Valore Pubblico: la Pubblica Amministrazione che funziona

La SDA Bocconi School of Management presenta la cerimonia finale del progetto “Valore Pubblico – La Pubblica Amministrazione che funziona”, che si terrà il prossimo 20 giugno presso il Campus SDA Bocconi (IL PROGRAMMA INTEGRALE).

Un evento pensato per avviare un confronto aperto tra il mondo della ricerca, della formazione e i referenti dei progetti innovativi e d’avanguardia: insieme per mettere al centro dell’azione di Governo le buone pratiche della Pubblica Amministrazione per costruire il futuro.

Un’occasione per presentare le realtà di valore e condividere gli esempi virtuosi delle Pubbliche Amministrazioni che hanno partecipato al bando. Verranno discussi i loro punti di forza e gli aspetti differenzianti per renderli applicabili in altre aree e offrire servizi sempre migliori a cittadini e imprese.

Il progetto

Il progetto è nato con l’obiettivo di supportare i processi di cambiamento richiesti dal PNRR e necessari per rilanciare il ruolo e l’efficacia dell’azione pubblica come leva di rilancio dell’intero sistema Paese.

In particolare, in collaborazione con le testate del gruppo Editoriale Gedi e con il patrocinio del ministro della PA, Renato Brunetta e di ANCI e UPI, a dicembre 2021 è stato lanciato un bando con l’obiettivo di individuare i progetti che rappresentano le best practice e, in quanto tali, replicabili e scalabili.

Iscrizioni

Data la grande affluenza di partecipanti all’evento e per ragioni logistiche legate anche alle restrizioni per Coronavirus, si consiglia di prenotarsi tramite link sottostante. La conferma all’evento deve essere presentata qui entro il 13 giugno.

