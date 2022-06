Ricerca



Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) annotato con giurisprudenza e prassi

Il decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) raccoglie l’ordinamento istituzionale e contabile degli Enti Locali. In particolare, il provvedimento disciplina gli aspetti fondamentali relativi al funzionamento delle Amministrazioni Locali, fra i quali gli organi di governo, il sistema elettorale, il ruolo e le responsabilità di amministratori e dipendenti, sino a giungere ai processi di programmazione e gestione economico-finanziaria.

Il TUEL annotato con giurisprudenza e prassi

Dopo la sua emanazione il TUEL è stato oggetto di numerosi interventi correttivi, che rendono complessa la sua analisi e interpretazione. Un ulteriore e nuovo servizio, compreso nell’abbonamento alla Gazzetta degli Enti Locali, è la versione telematica, costantemente aggiornata, proprio del TUEL, nella quale sono riportati gli articoli del provvedimento annotati con la giurisprudenza (amministrativa, civile, contabile e comunitaria) e gli orientamenti più significativi della prassi amministrativa. L’obiettivo è quello di agevolare gli addetti ai lavori nella corretta interpretazione e applicazione delle singole disposizioni. Il tutto fruibile attraverso le funzionalità garantite dal nuovo portale, targato Maggioli Editore, denominato NormePA.

Che cos’è NormePA

Norme PA è il servizio che mette a disposizione i principali provvedimenti normativi di interesse per la Pubblica Amministrazione (tra cui il TUEL) in versione consolidata, ovvero costantemente aggiornati con le modifiche ed integrazioni apportate nel tempo dal legislatore. Il servizio è completato da una rubrica che segnala le sentenze più recenti. In calce a ciascun articolo del provvedimento sono riportati gli orientamenti più significativi della prassi amministrativa e della giurisprudenza, per aiutare il lettore ad interpretare la norma al fine di applicarla correttamente nella pratica professionale quotidiana. Un motore di ricerca agevola la rapida individuazione dei documenti (per estremi o per parole chiave).

Istruzioni per l‘accesso al portale NormePA

Se sei abbonato alla Gazzetta degli Enti Locali, vai su NormePA dopo aver selezionato la spunta "abbonato servizi online", è sufficiente inserire le credenziali di abbonamento nel pulsante "Accedi" in alto a destra. Se il tuo abbonamento alla Gazzetta degli Enti Locali prevede l'accesso tramite IP accedi alla pagina di login, seleziona la spunta "abbonato servizi online" e il sistema ti riconoscerà automaticamente.

