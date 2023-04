Ricerca



Sempre più Comuni aderiscono al Maxi-Concorso ASMEL

di VITO RIZZO

Scadenza prorogata al 6 aprile del termine di presentazione delle candidature per il Maxi-Concorso ASMEL volto alla creazione di Elenchi di Idonei da destinare alle assunzioni – sia a tempo determinato, ivi compresa l’attuazione del PNRR, sia a tempo indeterminato e anche di dirigenti – presso gli Enti locali soci. La proroga si è resa opportuna considerato il crescente numero di enti aderenti ed finalizzata a garantire profili ancor più diversificati territorialmente, compatibilmente con le scadenze di bilancio.

Grazie al primo bando avviato nell’aprile dello scorso anno, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali ha messo a disposizione dei propri Comuni associati ben 15 Elenchi di Idonei per figure di estrema necessità dagli amministrativi, al personale della polizia municipale, dai tecnici alle figure dedicate ai servizi socio-assistenziali ed educativi. Con il nuovo Avviso a questi si aggiungono figure altrettanto strategiche: dagli avvocati agli psicologi, dagli esperti di comunicazione ai farmacisti, ai diplomati da impiegare nei diversi settori delle amministrazioni fino agli operai specializzati e agli autisti. Grazie all’aggiornamento annuale previsto dalla legge, sarà inoltre possibile coprire con nuovi iscritti le originarie liste di idonei assottigliatesi a seguito delle progressive assunzioni, mentre per i nuovi profili – secondo il calendario programmato – gli elenchi saranno disponibili già dal prossimo giugno.

Per gli Enti locali i vantaggi sono notevoli sia in termini di tempi (mediamente le procedure di interpello richiedono circa cinque settimane soltanto a fronte dei diversi mesi di una procedura ordinaria), sia in termini di risparmio economico tenuto conto che il costo viene assunto dall’Associazione che prevede in capo agli Enti un rimborso solo in fase di effettiva assunzione, da destinare anche all’attività formativa in ingresso dei neoassunti realizzata in collaborazione con SDA Bocconi, Politecnico di Milano, Università degli studi di Napoli Parthenope e altre istituzioni accademiche.

La procedura semplificata degli Elenchi di Idonei si è rivelata in questi mesi una straordinaria opportunità sia per i Comuni che per i candidati per entrare rapidamente nell’organico delle Pubbliche Amministrazioni locali. Il meccanismo degli interpelli, infatti, consente da un lato ai Comuni di velocizzare la procedura concorsuale, dall’altro ai candidati idonei di scegliere a quali interpelli partecipare, valutando di volta in volta le opportunità di carriera, l’ambito territoriale di riferimento, le modalità di espletamento della prova scegliendo quelle più consone alle proprie aspettative. Come previsto dall’art.3-bis del DL Reclutamento, infatti, l’iscrizione ha durata triennale e si rimane iscritti fino all’assunzione a tempo indeterminato presso uno dei Comuni aderenti.

L’adesione all’accordo per la gestione degli Elenchi di Idonei è aperta a tutti gli Enti soci di ASMEL anche di nuova affiliazione, purché la procedura di adesione venga conclusa entro la data di approvazione degli Elenchi, programmata per giugno 2023, sia per quanto riguarda l’avviso per l’aggiornamento degli elenchi del precedente concorso che per quanto riguarda l’avviso per la creazione di nuovi elenchi di idonei.

Sul sito ASMEL la sezione dedicata ai candidati che intendono iscriversi al maxi concorso 2023 e la sezione dedicata agli Enti sottoscrittori dell’accordo aggregato per la gestione degli elenchi di idonei.

******

Gli Enti della rete Asmel

ASMEL, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali, costituita interamente da soggetti pubblici, si occupa di rappresentanza e tutela degli interessi concreti dei Comuni in tutte le sedi, legislative, istituzionali e giudiziarie e favorisce, secondo la logica dell’associazionismo di servizi le gestioni associate per l’accesso ai finanziamenti, la formazione, la digitalizzazione, gli appalti e il reclutamento. Qui la mappa degli oltre 4.100 enti associati . I dati del Concorso del 202260.000 candidature provenienti da tutte le regioni, il 25% nella fascia d’età 18-30 anni, il 42% di 31-40 anni, il 26% di 41-50 e il 6% oltre i 51 anni.18.000 candidati ritenuti idonei per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, anche stagionali.503 Enti locali sottoscrittori dell’accordo aggregato, prevalentemente Comuni sotto i 100mila abitanti, anche capoluoghi e vari Consorzi di area vasta e Unioni montane, v. elenco qui.350 assunzioni in corso per vari profili professionali di cui il 44% di personale tecnico e specialisti.101 neoassunti, quasi tutti a tempo indeterminato, di cui il 60% già insediati30 giugno 2023 il Kickoff formazione neoassunti con SDA BOCCONI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA