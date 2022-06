Ricerca



Referendum e amministrative 2022: lo speciale elezioni sul portale del Viminale

È online sul portale del Viminale lo Speciale Elezioni amministrative 2022 con tutte le informazioni utili in merito alla tornata elettorale del prossimo 12 giugno.

All’interno della sezione speciale del sito del Ministero dell’Interno sono disponibili i quesiti e i colori delle schede per i referendum abrogativi del 12 giugno, le FAQ sulla prossima consultazione amministrativa, redatte dalla direzione centrale per i Servizi Elettorali del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, le circolari e l’elenco di tutti i Comuni al voto.

