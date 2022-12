Ricerca



Provvedimenti di interesse per i Comuni a seguito della Conferenza Unificata

L’ANCI ha sintetizzato in una apposita informativa i principali provvedimenti di interesse per i Comuni frutto della Conferenza Unificata del 30 novembre 2022.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE L’INFORMATIVA DELL’ANCI.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE INTEGRALE.

Tra le misure prese in esame nell’informativa, vi sono l’intesa sui criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, l’intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, l’intesa sullo schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’intesa sul riparto delle risorse stanziate per fronteggiare l’incremento del costo dei carburanti, e infine l’intesa sulla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA